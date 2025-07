MotoGP | GP Brno Day 1, Bezzecchi: “Ringrazio il team per l’ottimo lavoro”

MotoGP Brno Aprilia Racing – Venerdì positivo per Marco Bezzecchi che ha chiuso il turno di Prove del Gran Premio di Brno con il quarto tempo. Nonostante due scivolate (una al mattino e una al pomeriggio, fortunatamente senza conseguenze), il pilota del team Aprilia è riuscito ad agguantare l’accesso in Q2 con buone sensazioni.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Brno Prove

“È stato un bel venerdì, l’obiettivo di entrare in Q2 è stato raggiunto. Sicuramente le due scivolate hanno complicato un po’ le cose, soprattutto quella del mattino dove ho frenato forte ed era solo il primo crono sul bagnato, quindi bisognava cercare di prendere tutto con calma. Nella sessione del pomeriggio la pista cambiava continuamente e quindi era importante cercare di star sempre tra i primi. In ogni caso, i ragazzi sono stati davvero bravi e li ringrazio molto per l’ottimo lavoro”