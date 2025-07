MotoGP | GP Brno Day 1, Bastianini: “Importante essere subito in Top 10”

MotoGP Prove KTM Tech3 – Buona prestazione di Enea Bastianini nel turno pomeridiano di Prove che vale l’accesso in Q2. Il pilota KTM è tornato dopo lo stop forzato causa gastroenterite e si è subito messo al lavoro mostrando un buon feeling nelle condizioni miste dell’asfalto di Brno. Enea ha chiuso ottavo, garantendosi l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Prove GP Brno

“Sono molto felice della nostra giornata! Non mi sento ancora al 100% ma siamo riusciti a centrare la Q2 per la prima volta in questa stagione. Amo molto questo circuito, Brno è uno dei miei preferiti, e il grip è davvero buono, anche in condizioni di bagnato. Di solito, quando la pista è nuova, il grip è complicato, ma oggi non è stato affatto male. È stato bello arrivare su una pista nuova senza riferimenti in MotoGP e mi sono goduto il processo oggi. È importante per noi essere subito nella top 10 già al venerdì, e per me, dopo una settimana difficile a casa, è un bel colpo per il morale. Continuiamo così e vediamo dove potremo essere in griglia”