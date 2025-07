MotoGP | GP Brno Day 1: Venerdì difficile per Marini

MotoGP GP Brno Honda HRC – Giornata complicata per Luca Marini nel turno di Prove del Gran Premio di Brno. Il pilota del team Honda, non è riuscito a trovare il feeling nelle condizioni di bagnato ed ha concluso la sessione con il 22esimo tempo. Domani non sarà semplice assicurarsi le prime due posizioni per il Q2, considerato che ci sono altri piloti veloci.

Dichiarazioni Luca Marini, Prove GP Brno

“È stata una giornata difficile per me, non riuscivo proprio a trovare le giuste sensazioni sul bagnato. In passato ero davvero forte sul bagnato, ma quest’anno non riesco a fare quel passo in più. Non ho abbastanza grip, quindi non posso inclinare la moto come vorrei, devo ridurre la velocità in curva e così via. Abbiamo avuto qualche piccolo aggiustamento da fare nel box che ci ha fatto perdere un po’ di tempo. Domani in Q1 sarà dura, ci saranno più piloti Ducati del solito, ma se il meteo continuerà a cambiare tutto potrà succedere. Più informazioni per essere meglio preparati in futuro”