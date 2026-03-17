MotoGP | GP Brasile, Marini: “Non vedo l’ora che arrivi questo weekend”

Secondo appuntamento per la MotoGP 2026, si corre in Brasile sul rinnovato circuito di Goiania, intitolato alla leggenda Ayrton Senna.

I piloti Honda HRC Luca Marini e Joan Mir sono pronti a scendere in pista e a dare il massimo per cercare di portare a casa un bel risultato dopo buoni test invernali e una prima gara in Thailandia con qualche problemino di troppo.

L’ultima edizione del GP del Brasile si tenne nel 2004 a Rio de Janeiro, con la gara vinta in modo spettacolare dalla rivelazione Makoto Tamada sulla Honda RC211V, la prima di due vittorie di quell’anno. Goiania stessa non è nuova a ospitare Gran Premi, con Wayne Gardner che vinse proprio lì il suo Campionato del Mondo con la Honda NSR500 nel 1987.

Luca Marini è uno dei pochi piloti ad aver già visto l’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, partecipando ad un evento con una una Honda CBR1000RR-R la scorsa stagione. Un tracciato stretto nell’interno è bilanciato da un settore che si apre velocemente e dovrebbe offrire gare competitive.

Il pesarese ha dimostrato la sua abilità nell’adattarsi ai nuovi circuiti in Ungheria lo scorso anno ed è desideroso di restare più vicino al gruppo di testa per tutto il weekend. Forse più cruciale che mai in un circuito stretto come quello di Goiania, entrare in Q2 sarà il primo obiettivo cruciale del weekend.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Non vedo l’ora che arrivi questo weekend; Il Brasile è un paese che ha molta passione e interesse per le moto e scoprire un posto nuovo è un punto unico del MotoGP. Nel 2025 ho potuto correre sul circuito con la CBR, il tracciato era piuttosto stretto e non vedo l’ora di vedere come sono evolute e cambiate le cose da allora. Il nostro pacchetto è piuttosto forte fin dall’inizio del weekend, il che ci aiuterà a essere competitivi su nuovi circuiti. Abbiamo dimostrato in Ungheria l’anno scorso il livello che possiamo raggiungere. Il weekend thailandese ha avuto una fine accettabile, ora è il momento di fare un passo e avvicinarci.”

Anche il team-mate Joan Mir ha ottenuto alcuni dei suoi migliori risultati su nuovi circuiti. Sia lui che la Honda RC213V sono riusciti a trovare rapidamente un livello competitivo, mentre altri si affidano maggiormente ai dati. Sarà un weekend di redenzione per il #36, pronto a mettere alle spalle le disavventure della Thailandia e trasformare la sua velocità in risultati.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Veniamo a Goiania con molta motivazione; in Thailandia siamo stati molto competitivi domenica. Essere veloce sui nuovi circuiti è qualcosa in cui di solito sono abbastanza bravo e la Honda trova rapidamente un buon livello, quindi penso che possiamo essere nella nostra zona target fin dall’inizio. Certo, dobbiamo vedere com’è il circuito e come andranno gli altri, ma questo rende il weekend ancora più emozionante! Ho sentito molto parlare del Brasile, quindi non vedo l’ora di arrivare in un posto nuovo.”

4.7/5 - (44 votes)