MotoGP | GP Brasile, Martin: “Potremo essere competitivi”

Jorge Martin dopo un 2025 da dimenticare iniziato con un brutto infortunio nei test di Sepang e proseguito con altri gravi incidenti, sembra aver cambiato marcia in questo 2026.

L’iridato 2024 della MotoGP dopo buoni test invernali (ha però disputato solo quelli di Buriram, saltando quelli di Sepang, ndr) ha avuto un buon inizio in Thailandia, chiudendo vicino ai primi, cosa che non gli accadeva da tempo.

Sembrano lontani i tempi di quando da infortunato voleva lasciare l’Aprilia per la Honda e adesso arriva il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento de Motomondiale 2026, in programma sul circuito Goiania Ayrton Senna.

“Martinator” è fiducioso e convinto che il setup trovato in Thailandia possa essergli utile anche su una pista diversa come quella brasiliana.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Brasile MotoGP 2026

“Ho molta voglia d’iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile. Dovremo essere molto attenti nel fornire i giusti feedback, perché una pista nuova è sempre impegnativa e ci sono molte cose da mettere a punto. Penso però che insieme alla squadra e a Marco (Bezzecchi) potremo essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile, è un paese che mi piace molto.”

Circuito Goiania Ayrton Senna

Il rinnovato tracciato brasiliano è una delle principali incognite del weekend. Il layout della pista alterna curve veloci a sezioni più tecniche, con cambi di direzione rapidi e una staccata impegnativa alla fine del rettilineo principale. Solitamente Jorge Martin è un pilota che si abitua facilmente ai nuovi circuiti e il layout del circuito brasiliano sembra poter esaltare le sue caratteristiche.

L’asfalto nuovo, unito alle condizioni meteo tropicali, potrebbe rendere le prime sessioni particolarmente delicate e infatti i piloti avranno a disposizione ben 75 minuti nelle prime libere, questo per prendere confidenza con il tracciato.

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