MotoGP | GP Brasile, Morbidelli: “Come una gara di casa”

Franco Morbidelli si appresta ad affrontare quello che ha definito il secondo Gran Premio di casa, quello del Brasile, che si correrà sul rinnovato circuito di Goiania, intitolato al leggendario Ayrton Senna.

Il pilota del VR46 Racing Team ha infatti sangue mezzo italiano e mezzo brasiliano, vista la nazionalità della mamma Cristina De Franco.

L’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna rientra nel calendario dopo 37 anni e come detto sarà una gara speciale per tutto il paddock, ma soprattutto per il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli, con origini carioca, che correrà per prima volta nella sua seconda casa.

Grande entusiasmo per Morbidelli, che affronta per la prima volta la sua gara di casa brasiliana. Il tracciato di Goiânia non sarà completamente nuovo per Franco: già lo scorso anno ha avuto modo di familiarizzare con la pista per un evento dedicato ai fan. Il pilota italo-brasiliano arriva al Gran Premio del Brasile in nona posizione nella classifica generale con 8 punti.

Per celebrare la gara di Goiânia, la squadra di Tavullia avrà una maglia speciale in omaggio al Brasile e per festeggiare il ritorno in calendario di uno degli appuntamenti più attesi ed entusiasmanti. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team scenderà in pista venerdì per le prime prove libere. Sabato si disputeranno le qualifiche, che inizieranno alle 10:50 (ora locale, -4 CET), mentre seguirà la Sprint alle 15 (ora locale). Il Gran Premio del Brasile si concluderà con la gara di domenica, che scatterà alle 15 (ora locale).

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Brasile Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Il Gran Premio del Brasile sarà una gara di casa per me e la vivrò al massimo! Bisognerà fare un grande lavoro, ci presenteremo con tantissimo entusiasmo e ci sarà moltissima energia. Ho già visitato il tracciato di Goiânia lo scorso anno: il layout è molto bello e interessante, sembra quasi uno stadio. Sembra una pista molto veloce, bisognerà vedere con la MotoGP come sarà. Avrò la fortuna di avere con me anche parte della mia famiglia materna, che non mi ha mai visto correre in moto, quindi non vedo l’ora. Sicuramente è una delle gare che aspetto di più negli ultimi anni; perciò, essere in Brasile sarà davvero bello!

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