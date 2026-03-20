MotoGP | GP Brasile Day 1, Martin: “Il feeling con Aprilia va sempre meglio”

MotoGP GP Brasile Aprilia Racing – In un venerdì condizionato da condizioni meteo instabili e da una pista rimasta a lungo al limite della praticabilità, Jorge Martin ha saputo emergere con autorevolezza nel turno di prove del GP del Brasile, chiudendo in quarta posizione e conquistando così l’accesso diretto alla Q2. Lo spagnolo ha interpretato al meglio la sessione sin dai primi minuti, scegliendo, in linea con la maggior parte dei rivali, di scendere subito in pista per sfruttare una finestra iniziale potenzialmente più favorevole. Una decisione che si è rivelata cruciale per assicurarsi un tempo competitivo prima dell’eventuale peggioramento delle condizioni. In un turno in cui bastava un piccolo errore per compromettere tutto, lo spagnolo ha mostrato lucidità e controllo, riuscendo a mantenere un ritmo solido senza correre rischi eccessivi.

Particolarmente significativo è anche il segnale che arriva dal crescente feeling con l’Aprilia, una moto con cui Martin sembra trovare progressivamente maggiore confidenza giro dopo giro. Le difficoltà legate all’asfalto umido e alla scarsa aderenza non hanno impedito al pilota di costruire una prestazione concreta, confermando un trend positivo già intravisto nelle ultime uscite. Resta però l’incognita legata alla gara, soprattutto sul fronte della gestione gomme: l’impossibilità di effettuare long run e di raccogliere dati affidabili complica infatti le valutazioni in vista della distanza completa.

Con premesse così incerte, la chiave sarà la capacità di adattamento e la concentrazione, elementi che potrebbero fare la differenza tanto quanto la velocità. In un GP che si preannuncia imprevedibile, il passaggio diretto in Q2 rappresenta per Martin un vantaggio fondamentale da cui costruire il resto del weekend.

Dichiarazioni Jorge Martin, Prove GP Brasile

“Strategia uguale agli altri, partire subito per evitare la pioggia. Contento della fiducia appena uscito, condizione molto difficile ma siamo dentro al Q2 che è molto importante. Il feeling è sempre meglio con Aprilia, ogni giorno sono sempre più a mio agio. La pista non si asciuga, devi stare attento alla linea che fai, sarà difficile fare 31 giri perché non abbiamo ancora capito le gomme ma è lo stesso per tutti. Sarà facile fare un errore, dobbiamo stare molto concentrati, sarà un’incognita per le gomme perché non faremo mai dei long run”