MotoGP | GP Brasile Day 1, Bagnaia: “La pista è una figata, è divertente e tecnica”

E’ un Pecco Bagnaia soddisfatto quello che ha parlato dopo la prima giornata di prove svolta sul rinnovato Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, dove è in programma la seconda tappa della MotoGP 2026.

Le condizioni miste non hanno intaccato la performance del tre volte iridato della Ducati, che ha chiuso nono a 0.710s dalla vetta, un tempo che gli permette di accedere direttamente alla Q2 dove si giocherà la pole del Gran Premio del Brasile.

Bagnaia è rimasto sorpreso in maniera positiva dal circuito brasiliano, che ha definito una “figata”, divertente, tecnico e veloce. Una pista si piccola, ma totalmente differente per esempio dal quella ungherese, definita un “parcheggio”.

A Goiania occorre portare dentro molta velocità e raccordare bene le curve e il pilota della Ducati non vede l’ora (meteo permettendo, ndr) di poter farlo con pista asciutta.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Brasile MotoGP 2026

“La pista è una figata, divertente, tecnica e veloce” – ha detto ai microfoni di Sky Sport – “E’ piccola ma è diverso rispetto all’Ungheria che è come correre in un parcheggio. Devi portare dentro molta velocità, raccordare bene le curve, peccato aver fatto pochi giri sull’asciutto ma da quello che ho sentito, la moto mi ha dato un buon feeling. Sapevo di aver fatto male la 9/10 (cambio di direzione, ndr), tutto sommato per il resto bene. Alcune curve erano bagnate e dovevi prendere la traiettoria giusta, difficilmente vedremo questa pista completamente asciutta.”

Nonostante il nono tempo, il tre volte campione del mondo ha mostrato un passo competitivo in tutte le condizioni, soprattutto nei brevi momenti in cui la pista era asciutta. L’accesso diretto alla Q2 rappresenta un vantaggio importante in un weekend caratterizzato da un meteo imprevedibile, che potrebbe complicare ulteriormente la gestione delle gomme e delle strategie.

Il tracciato di Goiania, completamente rinnovato per il ritorno della MotoGP in Brasile, ha colpito Bagnaia per la sua fluidità e per la necessità di mantenere alta la velocità in percorrenza. Le curve veloci e i cambi di direzione richiedono una moto stabile ma allo stesso tempo agile, e la Ducati sembra aver trovato un buon compromesso, anche se il pilota piemontese ha sottolineato la necessità di migliorare ancora qualcosa nel settore centrale, dove ha perso qualche decimo prezioso.

La pioggia intermittente ha reso difficile costruire un vero ritmo, costringendo i piloti a continui adattamenti. Bagnaia ha spiegato come alcune curve fossero ancora bagnate, obbligando a scegliere traiettorie molto precise per evitare di perdere aderenza. Nonostante ciò, il feeling generale con la moto è stato giudicato positivo, soprattutto considerando che i giri sull’asciutto sono stati pochi. La speranza del campione Ducati è quella di poter affrontare almeno una sessione completamente asciutta per lavorare con maggiore continuità sul setup.

Nel paddock, diversi piloti hanno confermato le impressioni di Bagnaia, definendo Goiania una pista divertente ma impegnativa, dove la precisione fa la differenza. Il confronto con l’Ungheria, che Pecco ha descritto come “un parcheggio”, ha fatto sorridere molti addetti ai lavori, ma ha anche evidenziato quanto il tracciato brasiliano sia più naturale e scorrevole, caratteristiche che esaltano lo stile di guida del campione italiano.

Il venerdì brasiliano ha quindi lasciato sensazioni contrastanti ma nel complesso positive per Bagnaia, che si è detto fiducioso per il prosieguo del weekend. La Ducati ha mostrato un buon potenziale e il campione italiano sembra determinato a sfruttare ogni occasione per tornare nelle posizioni di vertice dopo un avvio di stagione più combattuto del previsto.

Statistiche Francesco Bagnaia

GP disputati: 234 (129 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Paese: Brasile

Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Lunghezza del tracciato: 3,83 km

Durata della gara sprint: 15 giri

Durata della gara: 31 giri

Curve: 13 (9 a destra, 4 a sinistra)

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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