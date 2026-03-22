Diretta MotoGP

MotoGP | GP Brasile 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dall'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna

di Jessica Cortellazzi22 Marzo, 2026
MotoGP | GP Brasile 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Brasile 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)

20:00 Grazie per averci seguito. Appuntamento tra pochi giorni con il GP delle Americhe. Buona serata!

MotoGP | Gp Brasile: Bezzecchi domina, doppietta Aprilia con Martin, Di Giannantonio è terzo

19:36 Quarta vittoria consecutiva per Bezzecchi:

GIRO 23 – ULTIMO GIRO! Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile! Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio completano il podio. Quarto M.Marquez davanti a Ogura. Sesto A.Marquez davanti ad Acosta, Aldeguer, Zarco e Fernandez. Undicesimo Marini a seguire: Morbidelli, Moreira, Rins, Bastianini, Quartararo, Toprak e Vinales

GIRO 22 – 2.8 il vantaggio di Bezzecchi

GIRO 21 – Tre decimi separano Di Giannantonio e M.Marquez

GIRO 20 – Di Giannantonio sorpassa M.Marquez approfittando di un suo errore e torna terzo

GIRO 19 – 5 GIRI AL TERMINE. M.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale terzo

GIRO 17 – Due secondi separano le Aprilia di Bezzecchi e Martin

GIRO 16 – Diamo uno sguardo alla seconda parte della classifica: undicesimo Marini, a seguire: Rins, Moreira, Morbidelli, Quartararo, Bastianini, Toprak e Vinales

GIRO 15 – Ogura sorpassa Acosta e sale sesto

GIRO 14 – A.Marquez non ci sta e si riprende la quarta posizione. 1.9 il vantaggio di Bezzecchi su Martin che ha un vantaggio di 1.3 su Di Giannantonio

GIRO 13 – M.Marquez si avvicina a Di Giannantonio. Acosta sorpassa A.Marquez e passa quarto

GIRO 12 – A.Marquez sorpassa Acosta e sale quinto

GIRO 11 – Caduta di Bagnaia, rider OK. Caduta di Mir, rider OK

GIRO 9 – 8 decimi separano M.Marquez e Acosta

GIRO 8 – 1.8 il vantaggio di Bezzecchi su Martin

GIRO 7 – TOP 10: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, M.Marquez, Acosta, A.Marquez, Mir, Ogura, Zarco e Aldeguer

GIRO 6 – 1.7, aumenta il vantaggio di Bezzecchi. Di Giannantonio sorpassa M.Marquez e ne approfitta anche Martin, M.Marquez è quarto

GIRO 5 – 1.2 il vantaggio di Bezzecchi su M.Marquez

GIRO 4 – Sorpasso di Martin su Acosta per la quarta posizione.

GIRO 3 – TOP 10: Bezzecchi, M.Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Martin, A.Marquez, Mir, Zarco, Ogura e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Quartararo, Rins, R.Fernandez, Toprak, Marini, Moreira, Morbidelli, Vinales e Bastianini. Caduta di Binder, rider OK

GIRO 2 – M.Marquez sorpassa Diggia e sale secondo. Caduta di Miller, rider OK. Acosta sorpassa Martin e sale quarto

GIRO 1 – Ottima partenza di Bezzecchi davanti a Diggia, terzo M.Marquez davanti a Martin che è quarto. Quinto Acosta davanti ad A.Marquez, Zarco, Ogura, Mir e Quartararo. Quattordicesimo Bagnaia

19:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

19:00 Parte il giro di formazione!

gomme

18:57 Gara ridotta di otto giri per possibili condizioni di degrado della pista

Diretta MotoGP GP Brasile – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della MotoGP 2026!

A partire dalle 19:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dall’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Sabato Fabio Di Giannantonio aveva conquistato la pole position, mentre la vittoria della Sprint Race era andata a Marc Marquez.

Sul podio il pole-man Di Giannantonio e Jorge Martin, alla sua prima medaglia Sprint con l’Aprilia (504 giorni dopo quella conquistata a Barcellona 2024,ndr).

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP del Brasile

DIRETTA MOTOGP GP BRASILE DALLE 19:00

In Moto3 vittoria di Maximo Quiles:

In Moto2 vittoria di Daniel Holgado:

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