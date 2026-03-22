MotoGP | GP Brasile 2026: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dall'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna
20:00 Grazie per averci seguito. Appuntamento tra pochi giorni con il GP delle Americhe. Buona serata!
MotoGP | Gp Brasile: Bezzecchi domina, doppietta Aprilia con Martin, Di Giannantonio è terzo
19:36 Quarta vittoria consecutiva per Bezzecchi:
FLAWLESS BEZ 💯
4th VICTORY IN A ROW 🔥#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/63WXjSoAlB
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026
GIRO 23 – ULTIMO GIRO! Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile! Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio completano il podio. Quarto M.Marquez davanti a Ogura. Sesto A.Marquez davanti ad Acosta, Aldeguer, Zarco e Fernandez. Undicesimo Marini a seguire: Morbidelli, Moreira, Rins, Bastianini, Quartararo, Toprak e Vinales
GIRO 22 – 2.8 il vantaggio di Bezzecchi
GIRO 21 – Tre decimi separano Di Giannantonio e M.Marquez
GIRO 20 – Di Giannantonio sorpassa M.Marquez approfittando di un suo errore e torna terzo
GIRO 19 – 5 GIRI AL TERMINE. M.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale terzo
GIRO 17 – Due secondi separano le Aprilia di Bezzecchi e Martin
GIRO 16 – Diamo uno sguardo alla seconda parte della classifica: undicesimo Marini, a seguire: Rins, Moreira, Morbidelli, Quartararo, Bastianini, Toprak e Vinales
GIRO 15 – Ogura sorpassa Acosta e sale sesto
GIRO 14 – A.Marquez non ci sta e si riprende la quarta posizione. 1.9 il vantaggio di Bezzecchi su Martin che ha un vantaggio di 1.3 su Di Giannantonio
GIRO 13 – M.Marquez si avvicina a Di Giannantonio. Acosta sorpassa A.Marquez e passa quarto
GIRO 12 – A.Marquez sorpassa Acosta e sale quinto
GIRO 11 – Caduta di Bagnaia, rider OK. Caduta di Mir, rider OK
GIRO 9 – 8 decimi separano M.Marquez e Acosta
GIRO 8 – 1.8 il vantaggio di Bezzecchi su Martin
GIRO 7 – TOP 10: Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, M.Marquez, Acosta, A.Marquez, Mir, Ogura, Zarco e Aldeguer
GIRO 6 – 1.7, aumenta il vantaggio di Bezzecchi. Di Giannantonio sorpassa M.Marquez e ne approfitta anche Martin, M.Marquez è quarto
GIRO 5 – 1.2 il vantaggio di Bezzecchi su M.Marquez
GIRO 4 – Sorpasso di Martin su Acosta per la quarta posizione.
GIRO 3 – TOP 10: Bezzecchi, M.Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Martin, A.Marquez, Mir, Zarco, Ogura e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia, a seguire: Quartararo, Rins, R.Fernandez, Toprak, Marini, Moreira, Morbidelli, Vinales e Bastianini. Caduta di Binder, rider OK
GIRO 2 – M.Marquez sorpassa Diggia e sale secondo. Caduta di Miller, rider OK. Acosta sorpassa Martin e sale quarto
GIRO 1 – Ottima partenza di Bezzecchi davanti a Diggia, terzo M.Marquez davanti a Martin che è quarto. Quinto Acosta davanti ad A.Marquez, Zarco, Ogura, Mir e Quartararo. Quattordicesimo Bagnaia
WE ARE GOOOOOO IN #MotoGP! 🚥
Bezzecchi leads the pack after a great start! ⚔️#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/l10J3AWD0y
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19:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
19:00 Parte il giro di formazione!
18:57 Gara ridotta di otto giri per possibili condizioni di degrado della pista
Diretta MotoGP GP Brasile – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della MotoGP 2026!
A partire dalle 19:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dall’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.
Sabato Fabio Di Giannantonio aveva conquistato la pole position, mentre la vittoria della Sprint Race era andata a Marc Marquez.
Sul podio il pole-man Di Giannantonio e Jorge Martin, alla sua prima medaglia Sprint con l’Aprilia (504 giorni dopo quella conquistata a Barcellona 2024,ndr).
Marc Marquez vince la Sprint Race del GP del Brasile
DIRETTA MOTOGP GP BRASILE DALLE 19:00
In Moto3 vittoria di Maximo Quiles:
#Moto3 #BrazilianGP #Motorionline
🔴 MOTO3: VITTORIA DI MAXIMO QUILES
Pini è il migliore degli italiani con il quinto posto. I risultati 👇https://t.co/0hoRNcWLBL
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In Moto2 vittoria di Daniel Holgado:
#Moto2 #BrazilianGP 🇧🇷 #Motorionline Terzo gradino del podio per #ManuelGonzalez, #TonyArbolino e #CelestinoVietti in Top Ten https://t.co/fYxtQkp54Z
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