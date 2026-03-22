MotoGP | Gp Brasile: Bezzecchi domina, doppietta Aprilia con Martin, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Gara GP Brasile – Marco Bezzecchi ha dominato in lungo e in largo il Gran Premio del Brasile classe MotoGP, seconda tappa del Motomondiale 2026, corso all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Il pilota dell’Aprilia dopo un difficile venerdì ha avuto un buon sabato e nella gara “lunga” della domenica (gara ridotta da 31 a 23 giri causa asfalto che si sgretolava, ndr) ha letteralmente dominato partendo in testa e andando a tagliare il traguardo con oltre tre secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra Jorge Martin, un “Martinator” ritrovato e che sembra tornato quello del 2024, quando si aggiudicò il Titolo iridato. Per Martin 33esimo podio in Top Class.

Quarto successo consecutivo per Bezzecchi nelle gare della domenica, tutte corse in testa dall’inizio alla fine. Prima di lui a riuscirci Jorge Lorenzo, che 11 anni fa dominò a Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona. Per il riminese ottavo successo e 20esimo podio in Top Class.

Terzo gradino del podio per il romano Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Factory del VR46 Racing Team è riuscito ad avere la meglio su un Marc Marquez che ieri lo aveva battuto, togliendogli la soddisfazione della vittoria nella Sprint Race. Per il #49 settimo podio in Top Class, primo da Valencia 2025.

Quarto al traguardo Marc Marquez, che ha provato ad avere la meglio su “Diggia”, ma che non è riuscito a fare quanto riuscito sabato. Il nove volte iridato è arrivato a tre decimi dal romano e davanti all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura.

Sesto al traguardo Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing, che ha avuto la meglio sulla KTM di Pedro Acosta, sul team-mate Fermin Aldeguer e sulla migliore delle moto giapponesi, la Honda del Team LCR di Johann Zarco, nono. A chiudere la Top Ten Raul Fernandez con la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team.

A punti anche Luca Marini con la Honda Factory, 11esimo, Franco Morbidelli con la seconda Ducati del VR46 Racing Team, il rookie nonché idolo di casa Diogo Moreira (Honda LCR, iridato 2025 della Moto2, ndr), Alex Rins (Yamaha Factory) ed Enea Bastianini (KTM Tech3).

Solamente 16esimo Fabio Quartararo (Yamaha Factory), che non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto vedere nella Sprint Race. Dietro all’iridato 2021 della MotoGP il compagno di marca Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing), mentre buon ultimo ha chiuso Maverick Vinales (KTM Tech3).

Caduti Jack Miller (Yamaha Pramac), Brad Binder (KTM), Joan Mir (Honda Factory) e Pecco Bagnaia (Ducati Factory). Un inizio da incubo per il tre volte iridato della casa di Borgo Panigale, che non riesce ad uscire dal “tunnel” in cui si è infilato sin dalla scorsa stagione.

Con questa vittoria Bezzecchi si porta in testa alla classifica iridata con 56 punti. Secondo è il suo team-mate Martin a quota 45, seguono Acosta con 42, Di Giannantonio con 37 e Marc Marquez con 34.

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