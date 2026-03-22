Moto2 | Gp Brasile: Holgado piega Munoz e va in testa al Mondiale

Moto2 GP Brasile Gara – Il pole-man Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile classe Moto2, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 corso all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Il pilota del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha dapprima tentato la fuga e quando a tre giri dalla fine Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) ha preso per qualche curva il comando della gara, ha subito risposto allungando prepotentemente e centrando la terza vittoria in Moto2.

Sul terzo gradino del podio è salito Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che proprio negli ultimi giri ha avuti la meglio su uno straordinario Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

Quarto come detto Escrig, alle sue spalle un David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team) che ha pagato una pessima partenza (da secondo a ottavo, nr) e che ha preceduto la Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara.

Settimo e migliore dei piloti italiani Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e a chiudere la Top Ten Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), il nostro Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team, che nel corso dei primissimi giri dopo in contatto si ‘ ritrovato nelle retrovie, ndr) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI).

A punti anche Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Mario Aji(Idemitsu Honda Team Asia), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team).

Con questa vittoria Holgado si porta al comando della classifica iridata con 33 punti contro i 28.5 di Gonzalez, i 24 di Munoz, i 20 di Guevara e i 15 di Escrig.

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