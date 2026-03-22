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Moto2 | Gp Brasile: Holgado piega Munoz e va in testa al Mondiale

Terzo gradino del podio per Manuel Gonzalez, Arbolino e Vietti in Top Ten

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
Moto2 | Gp Brasile: Holgado piega Munoz e va in testa al Mondiale Moto2 | Gp Brasile: Holgado piega Munoz e va in testa al Mondiale

Moto2 GP Brasile Gara – Il pole-man Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile classe Moto2, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 corso all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Il pilota del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha dapprima tentato la fuga e quando a tre giri dalla fine Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) ha preso per qualche curva il comando della gara, ha subito risposto allungando prepotentemente e centrando la terza vittoria in Moto2.

Sul terzo gradino del podio è salito Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che proprio negli ultimi giri ha avuti la meglio su uno straordinario Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

Quarto come detto Escrig, alle sue spalle un David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team) che ha pagato una pessima partenza (da secondo a ottavo, nr) e che ha preceduto la Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 di Izan Guevara.

Settimo e migliore dei piloti italiani Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e a chiudere la Top Ten Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), il nostro Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team, che nel corso dei primissimi giri dopo in contatto si ‘ ritrovato nelle retrovie, ndr) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI).

A punti anche Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Mario Aji(Idemitsu Honda Team Asia), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team).

Con questa vittoria Holgado si porta al comando della classifica iridata con 33 punti contro i 28.5 di Gonzalez, i 24 di Munoz, i 20 di Guevara e i 15 di Escrig.

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moto2 Gara Goiania - GP Brasile - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 35:46.382
2 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +1.226
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +3.916
4 11 Alex Escrig Klint Racing Team +4.497
5 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +8.652
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +8.778
7 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +9.683
8 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +11.198
9 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team +11.890
10 4 Ivan Ortola Qjmotor - Pont Grup - Msi +12.718
11 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +16.218
12 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +18.439
13 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +18.932
14 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +19.696
15 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +19.697
16 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +20.722
17 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +24.717
18 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +24.880
19 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +27.250
20 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +28.303
21 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +31.633
22 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +33.355
23 8 Dennis Foggia Hdr Speedrs Team +38.931
24 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +40.307

Goiania - GP Brasile - Risultati Gara

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