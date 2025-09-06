MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marini: “Un altro weekend solido”

GP Catalunya Barcellona Castrol Honda MotoGP 2025 – Sprint Race consistenze per Luca Marini che ha concluso in ottava posizione. Il pilota della Honda si è detto soddisfatto per il feeling che ha trovato in questa pista ma sostiene che c’è ancora da migliorare per la qualifica.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“Un altro weekend solido su una pista difficile per noi, stamattina in qualifica non sono stato perfetto, ci manca qualcosa a gomme nuove, non riusciamo ad estrarre il massimo dalla posteriore e si vede dai primi giri. Domani con la media sarà diverso, cerchiamo di migliorare la moto nel warm up. Ci vuole un’altra buona partenza come oggi ed essere fortunati perché siamo simili sul passo nel secondo gruppo mentre i primi tre vanno più forte. Sarà difficile ma in una gara lunga qualcosa succede sempre. Non avevo aspettative per questo weekend e per questo sono molto contento, stiamo lavorando per arrivarci. Anche la Yamaha c’è, Fabio ha fatto un giro incredibile e quando parti davanti il podio può arrivare. E’ quello che dobbiamo cercare anche noi, migliorare la moto in qualifica e partire bene davanti perché il passo di domenica è buono”

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 Nuovo Forcellone Carbonio GP Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“E’ un compromesso, meglio in inserimento, peggio in uscita. Siccome mi lamento sempre che in inserimento la moto ha poco grip e quindi non mi permette di fare il massimo angolo di piega per farla girare, con quello lì mi sembra meglio. A scapito però dell’uscita di curva che spinno di più e infatti non sono molto convinto, lo proveremo lunedì. E’ buono tenerlo su per cercare di lavorarci, l’altro è sulla moto da anni e abbiamo estrapolato il massimo!”

