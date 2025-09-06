MotoGP | GP Barcellona, Morbidelli cade e coinvolge Martin [VIDEO]

MotoGP GP Barcellona Pertamina Enduro VR46 – Sprint Race da dimenticare per Franco Morbidelli che è stato protagonista di una caduta che ha coinvolto anche l’incolpevole Jorge Martin. Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti. L’italo-brasiliano, ha ricevuto un long lap penalty da scontare nella gara di domani, non ha brillato fin dalla partenza, dove ha perso molte posizioni e poi ha fatto fatica nella rimonta, fino all’ottavo giro quando ha commesso un errore che ha condizionato anche la gara di Martin.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Sprint Race GP Barcellona

“Abbiamo avuto una partenza disastrosa, può capitare. Ho perso un sacco di posizioni. Dobbiamo controllare meglio cos’è successo e capire bene affinché non succeda ancora. Non riuscivo a tornare su, a districarmi nel gruppo, è molto complicato in MotoGP vanno tutti forte e poi comunque stavo lottando con un’Aprilia ufficiale e una Honda ufficiale che hanno una grande velocità in rettilineo. Non era facile liberarsi del Campione del Mondo in carica! Il grip è una cosa introvabile in questa pista, qui c’è più lotta tra le case, si notano e si apprezzano di più i punti a favore delle altre marche. Caduta? Ero al limite, ho fatto un errore. Le cadute di oggi sono dovute al grip scarso della pista”