MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marquez: “Alex meritava la vittoria”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, 15esimo appuntamento della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato della Ducati, si stava “accontentando” del secondo posto in una pista dove non aveva mai vinto, quando suo fratello Alex, che era in testa, è caduto, lasciando il successo nelle mani del #93 della “Rossa”.

Ecco cosa ha detto lo spagnolo dopo la gara, dove ha sottolineato come sia stata una Sprint agrodolce a causa della caduta di suo fratello.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“E’ stata una Sprint agrodolce, sono riuscito a vincere la gara per l’errore di Alex, perché se controlli i tempi sul giro, già mi ero arreso due giri prima che cadesse, perché lui era più veloce di me. Sono felice per la vittoria, ma non del tutto vista la caduta di mio fratello perché oggi meritava la vittoria. Domani avrà un’altra opportunità per togliersi quella quella spina e e lottare per un altro podio.”

Dichiarazioni Marc Marquez Match Point Misano Titolo Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Se ci sarà un Match Point a Misano ok, altrimenti aspetteremo la gara seguente. Se manteniamo la stessa mentalità è questione di tempo per raggiungere il nostro obiettivo, però lo voglio fare nel migliore dei modi, che è continuando con il massimo livello.”

Dichiarazioni Marc Marquez Concentrazione dopo caduta Alex Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Nel giro successivo alla caduta di Alex, sono quasi caduto io. È già difficile quando quando cade il leader, se poi è tuo fratello è ancora peggio. Quando cade un pilota davanti a te, guardi alla posizione che hai guadagnato, sempre che non si sia fatto male, però quando cade tuo fratello è diverso e oggi meritava la vittoria.”

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Sorpasso come Rossi Vs Lorenzo Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Perderemmo tempo, il mio obiettivo domani e prima della Sprint era ed è quello di partire bene, seguire Alex e aprire un gap con quelli dietro, come ho fatto a Silverstone. Cercheremo di arrivare alla fine della gara il meglio possibile e se staremo a ruota di Alex ci proveremo, ma sarà difficile.”

Dichiarazioni Marc Marquez Sacrificare Vittoria per Titolo a Misano Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Nella competizione non si sacrifica nulla. Ci proverò, però ci sono volte che non si può. Per esempio l’anno scorso feci tutta la gara a ruota di Pecco e negli ultimi tre/quattro giri mi staccò di un secondo, un secondo e due e domani può succedere lo stesso. Cercheremo di dare il 100%, cercheremo di rendere le cose difficili ad Alex, anche se me lo aspetto ad un grande livello.”

Dichiarazioni Marc Marquez VS Pecco Bagnaia Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Mi piacerebbe che Pecco (Bagnaia) tornasse perché sarebbe un bene per il team e per la moto anche perché sarà importante per sviluppare la moto del futuro.”

Ieri rispondendo a precisa domanda dei colleghi spagnoli aveva detto: “Pecco tornerà ad essere competitivo quando si calmerà questo ‘polverone’ mediatico, perchè non è solo una questione tecnica, ma anche in parte mentale.”

