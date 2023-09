MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Marini: “Gara difficile”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in 12esima posizione.

Bella rimonta di Luca dalla 18esima casella della griglia e in P14 subito dopo il via. Nella scia della Top10 e soddisfatto delle sensazioni alla guida, è settimo in classifica con 120 punti.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Una gara difficile, con la media al posteriore ho fatto più fatica del previsto. Considerate le temperature di oggi, è stato un azzardo, ma ci ho provato pensando che negli ultimi giri la cosa avrebbe premiato rispetto ai piloti in pista con la soft. Avevo invece davvero poco grip e faceva decisamente più freddo rispetto a ieri e stamattina. In ogni caso, ho recuperato qualche posizione e tanti dati per capire. Ci manca qualcosa, ma lavoriamo sodo per la gara di domani.”