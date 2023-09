MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Bezzecchi: “Giornata non perfetta”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Dalla quarta fila e autore di un ottimo scatto alla luce verde, Marco è quinto alla prima curva. Dopo una buona prima metà di gara, è costretto a cedere qualche metro sul traguardo, ma sale a 185 punti nella generale, terzo posto assoluto.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Una giornata non perfetta: stamattina ho avuto qualche problema con la moto1, sono andato in pista con la moto2, ma sono caduto e non ho potuto provare i setting che avevo in programma. Ho affrontato la qualifica con la stessa configurazione di ieri, per andare sul sicuro, ma non sono stato preciso. In gara, sono felice per la gran partenza e per i dati raccolti. Ho girato con la soft e faccio fatica a far girare la moto come vorrei. Per domani invece credo useremo la media e sono abbastanza soddisfatto del passo.”