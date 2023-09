MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Marc Marquez: “Più veloci di quanto ci aspettassimo”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è stato autore di una discreta Sprint Race al Montmelò di Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023.

Il #93 del Repsol Honda Team ha superato le aspettative di inizio weekend, guadagnandosi l’ingresso in Q2 e lottando per la top ten nella Sprint.

Un giro quasi perfetto in Q1 ha visto l’otto volte Campione del Mondo assicurarsi un posto tra i primi due e avanzare fino alla Q2 per assicurarsi il 12° posto, un risultato che credeva fosse stato impossibile meno di 24 ore fa.

Dalla quarta fila ha dato il massimo nella prima metà di gara per restare con il gruppo di testa, riuscendo a tenerne il ritmo. Alla fine ha tagliato il traguardo in 11^ posizione. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Catalunya Barcellona

“Oggi è stata una giornata importante per me, per il mio feeling e le mie sensazioni. Era solo la Q1, ma siamo riusciti a fare un giro davvero forte riuscendo ad essere molto più veloci di quanto ci aspettassimo. Nella gara Sprint sono riuscito a restare con il gruppo di testa più o meno per metà gara, spingendo al limite. Questo mi motiva per continuare a svolgere il nostro lavoro. Domani sarà una gara molto più lunga, quindi vedremo cosa riusciremo a gestire.”

