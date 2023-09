MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race, Alex Marquez: “Dobbiamo migliorare qualcosa”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione.

Tanti contatti nel corso della gara hanno compromesso il risultato dello spagnolo, che per la gara lunga punta in alto.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“Nella sprint c’è sempre qualche tocco, oggi all’inizio ho perso subito il treno dei migliori e non avevamo il passo per recuperare in una gara così corta. Dobbiamo migliorare qualcosa soprattutto sull’anteriore per poter essere davvero competitivi domani, ma siamo sulla buona strada: oggi le sensazioni erano migliori rispetto a ieri”.