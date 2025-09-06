MotoGP | GP Barcellona, Vittoria di Marc Marquez, Ducati è Campione Costruttori: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Barcellona – Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona. Quando ormai sembrava fatta per il fratello Alex che aveva dominato la gara, a tre giri dal termine il pilota del team Gresini è scivolato, permettendo così a Marc di passare al comando. Marc incrementa il vantaggio in classifica, portandosi a +187 sul fratello e +239 su Francesco Bagnaia che oggi ha concluso il traguardo in quattordicesima posizione (“aiutato” anche dalle diverse cadute).

Ottimo secondo posto per Fabio Quartararo, accanto alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Bella la lotta KTM con Pedro Acosta quarto, davanti ad Enea Bastianini e Brad Binder.

Johann Zarco con la Honda LCR ha chiuso settimo, seguito dalla Honda Castrol di Luca Marini. L’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira chiudono la TOP 10.

Cadute per Franco Morbidelli, protagonista di un contatto ai danni di Jorge Martin che ha causato la caduta dello spagnolo. Incidente anche per Fermin Aldeguer che nella caduta ha coinvolto Marco Bezzecchi il quale ha riportato una contusione all’anca.



