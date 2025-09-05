MotoGP | GP Barcellona, Morbidelli: “Bisogna lavorare sodo”

GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Il rinnovo del contratto con il team VR46 ha dato la giusta carica a Franco Morbidelli che ha concluso il turno di Prove con il quinto tempo, garantendosi così l’accesso in Q2. Tuttavia, l’italo-brasiliano non si è detto del tutto soddisfatto e questa sera lavorerà con il team per cercare di fare un altro step per domani.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Barcellona

“Oggi eravamo in difficoltà ma abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti giusto in tempo per la fine del turno a tirare fuori un po’ di performance dal pacchetto e grip al posteriore. Questo è positivo perché il Q2 è il nostro cruccio del venerdì, sono contento perché la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Stasera dobbiamo analizzare bene e migliorare perché oggi non è stata facile, la situazione non è tanto positiva come in altri venerdì. Bisogna lavorare sodo per cercare di fare il miglioramento che abbiamo fatto da stamattina a oggi per fare uno step in modo da restare in posizioni simili o per puntare a posizioni per le quali ci piace lottare”

