MotoGP | GP Barcellona Day 1, Bezzecchi: “Altra moto rispetto ai test”

GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 – Buon inizio per Marco Bezzecchi al Montmelò di Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalunya.

Il pilota dell’Aprilia è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 (ha stabilito il 5° tempo, ndr) cosa che non gli era accaduta nelle ultime gare. Deve ancora lavorare sul passo con gomma usata ma il weekend catalano è partito bene per il pilota Aprilia Racing.

Ecco cosa ha detto il “Bez” che ha sottolineato come rispetto al primo test con la RS-GP25, avvenuto proprio al Montmelò, la moto sia completamente cambiata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“È stata una buona prima giornata, soprattutto perché siamo andati un po’ in progressione nel pomeriggio. Mi sono divertito perché sono riuscito a migliorare soprattutto il passo nel nei long run e anche con la soft sono andato abbastanza bene. Stamattina anche con la media mi sono trovato abbastanza bene e chiaramente ancora dobbiamo sistemarci un po’ per quando hai un po’ più di giri sulla gomma, però non mi posso lamentare. Bene il time attack, finalmente dopo due weekend dove non ero riuscito a andare direttamente in Q2, oggi ce l’ho fatta e questo è un piccolo sollievo. È chiaro che questa è una pista dove le condizioni sono talmente difficili che basta veramente un attimo per riuscire a performare al meglio. Quindi tutti secondo me si stanno prendendo un po’ più tempo per lavorare sui dettagli piuttosto che magari in un’altra pista, dove non voglio dire che è più facile perché non lo è, però forse è più immediato.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Miglioramenti RS-GP 25 Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Rispetto al primo test è un’altra moto, è bellissimo. Non che fosse brutta quella, però chiaramente aveva parecchi problemi in più rispetto ad oggi e si vede che abbiamo lavorato molto. Chiaramente ancora il DNA della moto è lo stesso, quindi qualche problemino ancora ce lo portiamo un po’ dietro.”

3.9/5 - (10 votes)