MotoGP | Gp Barcellona Gara: Zarco, “Bastianini fatica, ma non è motivo per mancare di intelligenza”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati Pramac – Johann Zarco ha chiuso il Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Il pilota francese è stato tra i protagonisti dell’incidente al via, ma fortunatamente è riuscito a ripartire chiudendo ai piedi del podio. Queste le parole di Zarco ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Johann Zarco Gp Barcellona Gara

“Ieri sono partito male quindi volevo partire bene. Sono riuscito a partire bene e ho staccato forte. Ho preso l’interno della curva ma sono stato spinto da dietro. Brutta caduta. Ho sbattuto forte. Quando ho visto tutti a terra ho cercato ripartire. Ho visto che in tre spingevano Alex Marquez mentre io ero solo con un altro ragazzo. Ho provato a ripartire ma non sono riuscito a mettere in moto. Fortunatamente c’è stata la bandiera rossa ma è stata per la caduta di Pecco. L seconda moto era pronta con la gomma soft davanti e quella non può fare la gara. Ho deciso di ripartire con la gomma della moto dell’incidente e fortunatamente è stata la scelta giusta. Sono partito bene e poi ho gestito bene. Il ritmo dei primi non era avvicinabile. Avrei voluto il podio ma bene la quarta posizione.”

Dichiarazioni Johann Zarco Gp Barcellona Gara commento incidente Bagnaia

“Penso che la gomma non fosse in temperatura. C’era vento e non avevamo un temperatura molto alta. L’elettronica interviene, ma la moto parte troppo velocemente. Pecco è partito forte, nella seconda curva era già da solo aveva 30 metri di vantaggio sul secondo. Aveva già un passo gara e questo non è andato bene.”

Dichiarazioni Johann Zarco Gp Barcellona Gara commento incidente Bastianini

“La prima curva è abbastanza stretta in discesa. Dobbiamo considerare tutti i parametri. Bastianini, che partiva dietro, è scattato veloce. Ieri è passato dentro e oggi ha voluto fare la stessa cosa. E’ stato irresponsabile. Nella ghiaia mi ha guardato come se fosse colpa mia. Mi sono arrabbiato. Fare così e dare la colpa agli altri è uno scherzo e questo non è bello. Sta facendo fatica, ma non è motivo per mancare di intelligenza così. Si giocano tante cose alla partenza. Se guadagni 5 posizioni al via ti gari la salvi, ma è un azzardo. Non puoi farlo in tute le gare. Anche Alex Marquez fa sempre così, ma è rischioso. Si lotta per passare, ma bisogna ragionare. E’ difficile chiedere prudenza quando ci giochiamo la carriera in ogni gara. Non si può fare come Martin a Spielberg che è passato ma ha fatto cadere 5 piloti. Siamo al limite. Dobbiamo limitarci altrimenti succedo queste cose.”

4.7/5 - (43 votes)