MotoGP | Gp Barcellona Gara, Di Giannantonio: “Cresciamo ad ogni gara”

MotoGP GP Barcellona Montmelò Ducati Gresini – Fabio di Giannantonio ha chiuso il Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Il pilota romano è rimasto coinvolto nell’incidente iniziale ma fortunatamente non ha riportato conseguenze. Alla ripartenza dopo la bandiera rossa è riuscito a conquistare un importante posizione.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gara GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“Purtroppo non riusciamo a partire meglio di così e dovremo lavorarci. Credo di aver fatto un’ottima gara, probabilmente sono stato il pilota ad aver fatto più sorpassi di tutti e mi sono giocato la gara con il secondo gruppetto. Forse avevo qualcosa in più a metà gara rispetto a Quartararo, Miller e Alex, ma ci siamo ostacolati con Fernandez. Cresciamo ad ogni gara, forse il miglior fine settimana in MotoGP per me ed è sicuramente una bella motivazione in vista di Misano”.