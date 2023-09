MotoGP | Gp Barcellona Gara, Vinales: “E’ mancato poco per la vittoria”

GP Catalunya Montmelò MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha sfiorato e accarezzato la vittoria nel Gran Premio di Catalunya, undicesima tappa della MotoGP 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota dell’Aprilia ha corso una buona parte di gara in testa, poi a quattro giri dalla fine si è dovuto arrendere al team-mate Aleix Espargarò. Una giornata comunque da incorniciare per Vinales e l’Aprilia. Ecco cosa ha detto il #12 della casa veneta ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Sono abbastanza emozionato, essere parte di questa storia è bello. Stiamo migliorando e quando sono arrivato tre anni fa non ero così motivato, in questo tempo la squadra ha fatto un lavoro incredibile. Oggi dobbiamo goderci la vittoria e due Aprilia sul podio. Sono felice, non immaginavo questo scenario, è bellissimo. Quando sono venuto qui (in Aprilia) ho fatto una scelta di cuore, so cosa posso fare e quanto aiutare. Oggi non ho vinto ma ci sono andato molto vicino, sono arrivato con la gomma anteriore distrutta. Siamo veloci in tutte le piste, il Team ha fiducia in me, oggi è una sensazione bellissima. Ho guidato in modo naturale, senza pensare, ho ritrovato la consapevolezza di poter vincere e di quanto sono forte. E’ stato bello essere primi e parlando dell’incidente di Pecco sono molto felice che dopo una brutta caduta non sia sia fatto troppo male.”

