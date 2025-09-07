MotoGP | GP Barcellona Gara, Marquez: “Alex è stato più veloce”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez dovrà rimandare la festa per il suo nono Titolo a dopo Misano.

La vittoria di suo fratello Alex a Barcellona, non gli ha infatti permesso di accumulare i punti necessari per provare ad eguagliare Valentini Rossi nella “Terra dei Motori”.

Poco male, l’otto volte iridato si è infatti congratulato con suo fratello Alex, che ha centrato la sua seconda vittoria in carriera in Top Class dopo quella di Jerez.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Il secondo posto va bene, mi sono accontentato, rischiavo troppo nelle curve a sinistra, dove mi si chiudeva l’avantreno. Questo è sempre stato un circuito dove ho faticato (l’ultima vittoria nel 2019 con la Honda, ndr) ma non sono stato lontano dalla vittoria. Dopo la partenza mi sono ritrovato in testa, poi Alex mi ha passato (al terzo giro, ndr) e da lì il piano era solo mettere un gap sul terzo. Alex in weekend è stato molto forte, soprattutto nelle curve 3, 13, 14 e 9. Sono curve stile Silverstone e lì va molto forte.”

Dichiarazioni Marc Marquez Mancato Titolo a Misano Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Abbiamo sempre la stessa mentalità, mancano sette gare, il mio obiettivo è vincere il Mondiale gestendo come abbiamo fatto fino ad ora, con la stessa mentalità.”

