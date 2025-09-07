MotoGP | GP Barcellona, Alex Marquez: “Weekend più bello della mia carriera”

GP Catalunya Barcellona Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha definito il weekend di Barcellona, il più bello della sua carriera.

Il pilota del Gresini Racing ha infatti ottenuto la pole position, stava vincendo poi la Sprint Race (dove era però caduto, ndr) e poi ha vinto la gara “lunga” della domenica davanti a proprio fratello Alex Marquez (alla sua sinistra nella foto, ndr).

Per il #73 della Ducati seconda vittoria in carriera dopo quella di Jerez, ecco cosa ha detto al termine della 15esima tappa della MotoGP 2025.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara Catalunya Barcellona Gresini Racing MotoGP 2025

“Posso definire questo weekend come il più bello della mia carriera, perché ho fatto di tutto, Pole, errore e vittoria! Marc non mollava, ma quando mancavano otto giri al termine ho fatto un ‘push’ e lì ho visto che lui ha fatto un errore alla 10. Oggi dovevamo gestire le gomme, lo abbiamo fatto ed è stata una gara quasi perfetta.”

Dichiarazioni Alex Marquez Errore SPR Gara Catalunya Barcellona Gresini Racing MotoGP 2025

“La caduta di ieri mi ha insegnato a non commettere lo stesso errore. Ieri ho sbagliato, ho staccato dieci metri dopo e sono caduto.”

Dichiarazioni Alex Marquez Mondiale Marc Marquez Gara Catalunya Barcellona Gresini Racing MotoGP 2025

“Mancano 7 gare, proveremo a posticipare la festa del Mondiale a Marc già da Misano, dove però lui è molto forte!”

