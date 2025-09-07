MotoGP | GP Barcellona Gara, Bezzecchi: “Cerchiamo di resettare”

GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 –

Marco Bezzecchi chiude un weekend difficile. Dopo la caduta di ieri innescata da Fermin Aldeguer, oggi il pilota Aprilia è stato protagonista di una caduta dopo aver frenato per non colpire Franco Morbidelli. Pochi giorni di pausa e poi il “Bez” correrà in casa, pronto a riscattarsi davanti ai suoi tifosi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Oggi è stata una gara molto corta, weekend iniziato bene ma in qualifica ci si sono complicate le cose e da lì non siamo stati bravi come le altre volte ad uscirne fuori. Purtroppo ci rimane poco in termini di risultati, le sensazioni di stamattina erano buone ma fai poco con il Warm Up. Adesso cerchiamo di resettare e di tornare a Misano carichi. Avevamo lavorato bene, abbiamo fatto una moto che mi permetteva di essere costante, il passo non era male ma non sono riuscito a dimostrarlo. Allo stesso modo non sono riuscito ad essere concreto nel time attack perché spingendo non riuscivo a far venire fuori il tempo, dobbiamo capire cos’è successo. Dopo un weekend non c’è miglior soluzione che correre a Misano, non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo cercare di analizzare bene il tutto con calma e ripartire da dove eravamo arrivati”

