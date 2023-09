MotoGP | Gp Barcellona Gara: Binder, “Ho cercato di evitare Bagnaia, è l’incubo di ogni pilota”

MotoGP GP Catalunya Barcellona – Suo malgrado Brad Binder è stato trai i protagonisti del brutto incidente al via che ha visto come protagonista Francesco Bagnaia.

Il pilota italiano, vittima hi un violento high-side, è stato investito da un incolpevole Brad Binder che non ha potuto fare niente per evitarlo. Fortunatamente il Ducatista è stato colpito alla gamba e gli accertamenti sembrano aver per il momento escluso fratture.

Dichiarazioni Brad Binder Gp Barcellona

“Per me è stato molto difficile. Ho visto solo alla fine della curva Pecco a terra. Ho cercato di evitarlo ma sono passato sulla gamba. E’ il peggiore incubo di orni pilota. Sono molto dispiaciuto. Sono contento che quando sono andato a trovarlo stava bene. Sono andato al medical center per vedere come stava e ho visto che era ok. Mi sono spaventato, è successo molto velocemente. Ho visto che si è mosso, poi quando sono andato a trovarlo sembrava quasi normale, sono molto sollevato.”

