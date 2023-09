MotoGP | Gp Barcellona Gara: doppietta Aprilia con Espargarò e Vinales, paura per Bagnaia

MotoGP Gp Catalunya Montmelò Gara – Il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP corso al Montmelò di Barcellona ha avuto un inizio drammatico.

Subito dopo la partenza, alla prima curva, Enea Bastianini è arrivato lungo innescando una caduta multipla che ha visto incolpevolmente coinvolti anche Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, tutti illesi.

Il peggio però doveva ancora venire, Pecco Bagnaia alla seconda curva ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP, un high-side che lo ha catapultato in aria mentre era in testa e una volta “atterrato” è stato preso sulle gambe dalla KTM di Brad Binder; bandiera rossa e pilota portato in ambulanza al centro medico.

Il pilota della Ducati ha rischiato tantissimo, sono tornati in mente incidenti simili che però avevano avuto un esito drammatico, su tutti quello di Marco Simoncelli, ma più recentemente quello della Moto3 al Mugello di Jason Dupasquier di maggio 2021.

In attesa di notizie ufficiali dal centro medico, la gara è poi ripartita con tutti i piloti schierati tranne i due ufficiali Ducati, Bagnaia e Bastianini.

A dominarla le Aprilia ufficiali di Maverick Vinales e Aleix Espargarò e in parte anche la SAT di Miguel Oliveira che per buona parte della corsa hanno occupato le prime tre posizioni.

Alla fine a spuntarla è stato Aleix Espargarò, che a 4 giri dalla fine ha portato l’attacco decisivo sul team-mate Maverick Vinales, per la prima doppietta Aprilia in Top Class. Un risultato esaltante per la casa veneta, che piazza anche Miguel Oliveira con la RS-GP del Team RNF in quinta posizione.

Sul podio insieme alle Aprilia Factory è salito Jorge Martin, che porta la Ducati Pramac al terzo posto davanti a quella del team-mate Johann Zarco.

Come detto Oliveira ha chiuso quinto, davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez, alla Yamaha di Fabio Quartararo, alla KTM di Jack Miller, alla KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez e alla seconda Ducati Gresini di Fabio di Giannantonio.

Gara incolore per il duo dei piloti Mooney VR46 Racing Team Luca Marini e Marco Bezzecchi, che hanno chiuso in 11esima e 12esima posizione. A punti anche Marc Marquez (Honda Factory), Franco Morbidelli (Yamaha Factory) e Takaaki Nakagami (Honda LCR).

Le prime informazione su Pecco Bagnaia sembrano scongiurare fratture (alla tibia, ndr), il pilota è stato quindi portato in ospedale insieme al suo compagno Enea Bastianini, con quest’ultimo che dovrebbe aver riportato la frattura del malleolo tibiale sinistro.

Parlando di risultati, Bagnaia è sempre in testa al Mondiale con 260 punti, 50 in più di Jorge Martin e 71 in più di Marco Bezzecchi. Brad Binder quarto (e oggi rititato, ndr) è staccato di 94 punti, mentre Aleix Espargarò è quinto a 106 punti.

