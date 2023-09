MotoGP | Gp Barcellona Gara: Martin, “Aprilia di un altro pianeta qui”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso il Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, in terza posizione.

Il pilota spagnolo ha lottato per tutta la gara nelle posizioni di testa riuscendo a riprendere il podio dopo una bella battaglia con Oliveira.

Dichiarazioni Jorge Martin Gp Barcellona Gara

“Spero che Pecco stia bene. Mi hanno detto che non ha niente di grave, ma ho visto l’incidente da molto vicino. Ho cercato di frenare per non prenderlo ma ho visto che Binder è passato sopra. E’ stato brutto. Per quanto riguarda la gara, sono partito bene ma l’Aprilia ha fatto la differenza, era di un altro pianeta. Sia io che Peco abbiamo fatto la differenza, ma la Ducati faticava a girare e a mettere potenza a terra. Abbiamo fatto il massimo e sono contento del podio. Noi eravamo forti in frenata, ma loro girano forte e accelerano bene, noi rimaniamo più fermi. Qui la situazione è particolare per la situazione dell’asfalto, ma secondo me da Misano torna tutto ok. Peso che questo sia il peggior asfalto della stagione, mentre nelle prossime gare abbiamo un buon grip e io sono il più forte in trazione, spero non torni più come qua.”

