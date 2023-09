MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Zarco: “È logico che non proverò più parti nuove, lo accetto”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati Pramc – Johann Zarco ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il quarto tempo.

Il pilota francese è stato la seconda Ducati più veloce del venerdì, ma l’argomento principale è la partenza in direzione Honda che limiterà le possibilità del #5 di provare nuovi pezzi.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Ho avuto un buon passo, anche se c’è ancora margine di miglioramento. La pista è molto speciale perché le gomme scivolano molto. Questo ti dà quasi solo un giro per stabilire un tempo veloce. Ma posso svolgere bene questo compito. Il mio obiettivo per le qualifiche è essere in prima fila in griglia per avere la possibilità del mio primo podio in sprint. Le informazioni di sabato ci aiuteranno infine anche nel Gran Premio di domenica. È logico che non proverò più parti nuove, lo accetto. Ma allo stesso tempo mi dà il vantaggio di avere più stabilità e di potermi concentrare sulle circostanze. Gigi sarà molto felice se vinco delle gare. Perché l’anno scorso disse che non era normale che non vincessi nessuna gara. Venerdì a Montmeló ho provato un’ampia varietà di assetti. Poi sabato scoprirò cosa funziona meglio per me. Poi vedrò se questo mi aiuterà a ottenere la mia prima vittoria.”

