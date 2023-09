Moto3 | Gp Barcellona Prove 3: Veijer precede Masia bene gli italiani

Moto3 GP Catalunya Montmelò Prove 3 – Collin Veijer è stato il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove del Gran Premio di Catalunya classe Moto3, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team Intact GP che ha portato in vetta la sua Husqvarna con il best-lap di 1:48.003, ha preceduto la Honda Leopard di Jaume Masia e la KTM del Team MTA di Stefano Nepa, staccati rispettivamente di 0.298s e 0.366s.

Josè Antonio Rueda in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo è quarto, davanti alla seconda Husqvarna del Team Intact GP, quella del giapponese Ayumu Sasaki, a sua volta davanti alla Honda del Team SIC58 Squadra Corse di Kaito Toba.

Bene il rookie del Team Tech3 Filippo Farioli, settimo, seguito dalle Honda di Tatsuki Suzuki (Leopard), Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) e Romano Fenati (Snipers).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Deniz Oncu (KTM Red Bull Ajo), Ivan Ortolà (KTM MTA) e con i tempi fatti registrare ieri Matteo Bertelle (Honda Snipers) e David Alonso (GASGAS Aspar).

A sorpresa fuori il leader del mondiale Daniel Holgado costretto alla “tagliola” della Q1, dove per la prima volta in stagione non figurano italiani.

