MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Quartararo: “Abbiamo provato un po’ di tutto, ma facciamo fatica”

MotoGP GP Barcellona Montmelò 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 17esimo tempo.

Giornata complicata per il francese della Yamaha che, nonostante si trovi su un circuito dove ha fatto sempre la differenza ha sofferto la scarsa competitività dalla M1.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Barcellona Montmelò MotoGP 2023

“È stata una giornata difficile. Ma l’anno scorso anche il venerdì è stato difficile. Non tanto quanto oggi, però. Fondamentalmente abbiamo provato medio, morbido, medio-duro. Abbiamo provato un po’ di tutto, ma facciamo fatica con il grip al posteriore, freno un po’ troppo e faccio fatica con l’anteriore. Volevamo provarci troppo, ma il problema è che non abbiamo trazione. Dobbiamo capire perché. Soprattutto perché questa mattina avevo un buon ritmo nei primi cinque giri. Dopodiché la gomma anteriore è stata distrutta, ma non appena la temperatura sale e il grip diminuisce, facciamo molta fatica.”