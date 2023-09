MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Bastianini: “Sono contento di come è andata oggi”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il nono tempo.

Bastianiani ha compiuto buoni progressi nel pomeriggio rispetto al mattino. Tredicesimo nella FP1, il pilota di Rimini ha chiuso le prove del pomeriggio in nona posizione grazie ad un giro veloce in 1:39.628, assicurandosi l’accesso alla Q2 insieme al compagno di squadra. A fine turno però Enea è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia del GP di domenica per aver ostacolato un altro pilota durante la sessione.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“In generale sono contento di come è andata oggi. Entrare in Q2 era importante. Questa mattina il mio passo era buono, mentre oggi pomeriggio ho faticato di più con le gomme usate. Riesco ad essere più competitivo e anche il tempo sul giro è buono, ma i miei problemi non sono ancora del tutto risolti. Sono sicuro che con la gomma nuova nel time-attack potremo fare ancora meglio domani: oggi non sono stato perfetto e ho commesso qualche errore. Ogni sessione miglioriamo e facciamo passi avanti e ho capito su quali aspetti dobbiamo concentrarci, perciò sono fiducioso per domani”.

