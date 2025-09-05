MotoGP

MotoGP | GP Barcellona Day 1, Di Giannantonio: “Obiettivo passare il Q1”

Venerdì difficile per il Diggia che ha chiuso diciassettesimo

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
GP Catalunya Barcellona Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Turno difficile per Fabio Di Giannantonio che ha concluso le Prove del Gran Premio di Barcellona, valido per l’accesso in Q2, con il diciassettesimo tempo e per tanto, dovrà dare tutto domani mattina nel Q1 per cercare di riscattarsi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Day 1 GP Barcellona

“Sul passo andiamo bene, non eravamo messi bene con il feeling in ottica gara ma a metà turno con la media dietro andavo molto forte. Purtroppo siamo stati sfortunati nel time attack, al primo tentativo ho trovato traffico, nel secondo ho beccato la bandiera gialla per la caduta di Enea. Un po’ di sfortuna. Qui Yamaha e Honda fanno tanti test e ci sta che siano più pronti, Michele (Pirro, ndr) ha fatto qualche test ma non quanto loro. La Q1 non è mai semplice perché basta un giro matto di un pilota e sei fuori, ce la mettiamo tutta. L’obiettivo è di passare”

