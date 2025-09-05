MotoGP | GP Barcellona Day 1, Marc Marquez: “Non puoi essere sempre il più veloce”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Quarto tempo nelle pre-qualifiche per Marc Marquez nella sua gara di casa, il Gran Premio di Catalunya.

Al Montmelò di Barcellona, pista dove non vince dal 2019, è stato il miglior pilota Ducati con la Desmosedici GP 25, con suo fratello Alex di qualche millesimo più avanti con la GP 24 del Gresini Racing.

Il #93 perde soprattutto nell’ultima parte del circuito, il T4 e ha messo in conto che se dovesse arrivare a fine gara con suo fratello, non potrà attaccarlo.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Ho spinto subito sin dalle FP1 per capire dove fosse il mio limite. Ho fatto subito 1:30.9 e poi ho lavorato sul passo. Vediamo se possiamo migliorare domani. Devo migliorare il mio stile di guida. Vediamo se il team può aiutarmi un po’ e insieme cercare di essere ancora più vicini agli altri. Perdo molto nelle curve veloci a destra, specialmente le ultime due curve in discesa. Sto avendo difficoltà all’anteriore, è lì che perdo più tempo rispetto ad Alex (suo fratello, ndr), che era il più veloce a tagliarle. Se dovessimo arrivare all’ultimo giro insieme nelle ultime curve non lo potrò attaccare. Arrivare alla fine della gara con Alex sarebbe già un ottimo segnale per noi, perché alla fine in un campionato di 22 gare non puoi essere il più veloce ovunque. Il mio obiettivo è, in un circuito forte per me, cercare di portare a casa 37 punti e in un circuito difficile cercare di stare con loro, cercare di lottare per quel podio, quelle vittorie.”

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Vittoria Titolo e Mentalità GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“Cercherò di mantenere la stessa mentalità perché, una cosa che ho imparato in passato è che quando il campionato finisce, significa che hai raggiunto il tuo obiettivo finale e inizi a pensare all’anno prossimo. Quindi voglio mantenere la stessa mentalità e lo stesso approccio al weekend di gara. Ho bisogno di sentire la pressione e voglio sentire la pressione anche se ho un grande vantaggio, mi piace la pressione perché normalmente lavoro meglio sotto pressione, poi vediamo quando il campionato sarà finito.”

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Poco Grip GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025

“c’è un grip molto basso su questa pista. Penso che questa sia una delle ragioni principali per cui tutti i costruttori sono molto vicini, perché il limite è l’aderenza. Non puoi sfruttare al massimo certi pregi, per esempio, nella nostra moto l’accelerazione.”

