MotoGP | Gp Barcellona Day 1, Marini: “Un peccato per la sessione del pomeriggio”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Prmeio di Barcellona, undicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 15esimo tempo.

Primo approccio complicato per Luca, costretto a rinunciare al suo ultimo tentativo. Con un crono di 01:39.807, è costretto ad inseguire in qualifica.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1GP Catalunya Barcellona MotoGP 2023

“Un peccato per la sessione del pomeriggio: ho dovuto rinunciare al mio ultimo tentativo perché ho avuto un problema alla moto. Mi dispiace, nell’ultimo run ero molto veloce e potevo avvicinare la Top10. Sul passo forse ci mancano 2/3 decimi, anche rispetto a Pecco e Johann che sono stati velocissimi con la media al posteriore. In ottica gara dobbiamo ancora lavorare, la scelta e la gestione delle gomme saranno cruciali. Rispetto agli altri tracciati, dobbiamo stare attenti a non stressare né la posteriore, né l’anteriore. Dobbiamo curare ogni aspetto di guida. Domani non sarà facile passare in Q2, ci proveremo, gli avversari sono molto agguerriti e con le Aprilia non sarà scontato.”