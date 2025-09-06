MotoGP | GP Barcellona 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:34 Bezzecchi in compagnia del Dr Charte viene portato al Centro Medico. Vi terremo aggiornati! Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, ore 14:00 con il Gran Premio di Barcellona! Buona serata!

15:24 Ducati è Campione del Mondo Costruttori! Bezzecchi è tornato al box

GIRO 12 – ULTIMO GIRO! 1.1 tra M.Marquez e Quartararo. BANDIERA A SCACCHI! Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona davanti a Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio! Quarto Acosta, a seguire: Bastianini, Binder, Zarco, Marini, Ogura e Oliveira. Undicesimo R.Fernandez, a seguire: Miller, Mir, Bagnaia, Rins, A.Espargarò, Vinales e Chantra

GIRO 11 – 1.3 tra M.Marquez e Quartararo. TOP 10: M.Marquez, Quartararo, Di Giannantonio, Acosta, Bastianini, Binder, Zarco, Marini, Oliveira e Ogura

GIRO 10 – Bagarre tra le KTM, Acosta sorpassa Binder e sale quarto e Bastianini sorpassa Binder mettendosi quinto

GIRO 9 – 1.5 il vantaggio di Alex su Marc Marquez ma poco dopo cade! Pilota OK! M.Marquez leader della gara

GIRO 8 – Caduta per Martin e Morbidelli, piloti OK! Tentativo di sorpasso di Aldeguer su Bezzecchi ma perde il controllo e causa la caduta di entrambi! Bezzecchi dolorante al braccio

GIRO 7 – Bagnaia sorpassa Aleix Espargarò e sale diciannovesimo. Bezzecchi sorpassa Marini e sale nono

GIRO 6 – In difficoltà Morbidelli che si trova diciottesimo

GIRO 5 – Mezzo secondo tra Alex e Marc Marquez. Quartararo a 1 secondo da M.Marquez

GIRO 4 – TOP 10: A.Marquez, M.Marquez, Quartararo, Di Giannantonio, Acosta, Binder, Bastianini, Zarco, Marini e Bezzecchi. Undicesimo Miller, a seguire: Aldeguer, Oliveira, Ogura, R.Fernandez, Martin, Morbidelli, Mir, Espargarò, Bagnaia, Rins, Vinales, Chantra e Savadori

GIRO 3 – Di Giannantonio sorpassa Acosta e sale quarto. Bastianini sorpassa Binder e sale sesto. Sette decimi separano i fratelli Marquez. Bezzecchi sale in Top 10

GIRO 2 – M.Marquez e Quartararo sorpassano Acosta, salendo in seconda e terza posizione. TOP 10: A.Marquez, M.Marquez, Quartararo, Acosta, Di Giannantonio, Zarco, Bastianini, Binder, Marini e Miller. Bagnaia è 20esimo

GIRO 1 – 🚦 SEMAFORO VERDE, PARTENZA E VIA! Ottima partenza di Alex Marquez che resta davanti, seguito da Quartararo e M.Marquez. Quarto Acosta davanti a Di Giannantonio, Morbidelli scivola nelle retrovie. Contatto tra Quartararo e M.Marquez, ne approfitta Acosta che si mette secondo!

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione!

Diretta Sprint Race GP Catalunya Barcellona – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito Montmelò di Barcellona dove, a partire dalle 15:00 si disputerà la 15esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio di Catalunya.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà Alex Marquez accanto a Fabio Quartararo e Marc Marquez. Dalla seconda fila, partiranno Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Johann Zarco apre la terza fila accanto ad Ai Ogura ed Enea Bastianini. Luca Marini chiude la Top 10 con il decimo tempo. Sarà una gara in salita per Francesco Bagnaia, costretto a rimontare dalla 21esima casella in griglia.

DIRETTA SPRINT RACE GP CATALUNYA BARCELLONA DALLE 15:00

