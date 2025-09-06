Moto2

Moto2 | Gp Barcellona: Holgado in pole, Vietti è 15esimo

Prima partenza al "palo" nella classe di mezzo per il rookie del Team Aspar

di Alessio Brunori6 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Barcellona: Holgado in pole, Vietti è 15esimoMoto2 | Gp Barcellona: Holgado in pole, Vietti è 15esimo

Moto2 Catalunya Barcellona Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Per il rookie del Team Aspar si tratta della prima pole nella classe di mezzo, ottenuto a Montmelò di Barcellona con il crono di 1:41.549.

In prima fila con il #27 partiranno Jack Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Quarto tempo e seconda fila per Albert Arenas (Gresini), Barry Baltus (Fantic Racing) e Daniel Munoz (Red Bull Ajo). Filip Salac ha chiuso settimo ed aprirà la terza fila dove troviamo anche Senna Agius (Intact GP) e Aron Canet (Fantic Racing).

Quarta fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team, il cui posto nel 2026 verrà preso dal nostro Luca Lunetta, attuale pilota SIC58 Squadra Corse Moto3) e per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP).

In quinta fila Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team).

Il vincitore di Balaton, David Alonso (Aspar) ha chiuso 16esimo, mentre non ha passato la Q1 Tony Arbolino (Pramac Racing) che partirà 24esimo.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 27 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team 1:41.549
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:41.629 +0.080
3 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.738 +0.189
4 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:41.761 +0.212
5 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:41.800 +0.251
6 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:41.807 +0.258
7 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:41.837 +0.288
8 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.865 +0.316
9 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:41.871 +0.322
10 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:41.874 +0.325
11 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:42.024 +0.475
12 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:42.026 +0.477
13 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:42.031 +0.482
14 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.072 +0.523
15 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:42.210 +0.661
16 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team 1:42.258 +0.709
17 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.342 +0.793
18 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:42.369 +0.820

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Aprilia Racing presenta la RSV4 X-GPMotoGP | Aprilia Racing presenta la RSV4 X-GP
MotoGP

MotoGP | Aprilia Racing presenta la RSV4 X-GP

Ecco la moto in edizione limitata del Reparto Corse di Noale, per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP in MotoGP
GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 – E’ stata presentata a Barcellona la RSV4 X-GP, edizione speciale nata direttamente

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00001.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00062.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00061.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00009.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00057.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00063.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00028.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00101.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00102.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00079.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00004.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00013.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news