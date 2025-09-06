Moto2 | Gp Barcellona: Holgado in pole, Vietti è 15esimo

Moto2 Catalunya Barcellona Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Per il rookie del Team Aspar si tratta della prima pole nella classe di mezzo, ottenuto a Montmelò di Barcellona con il crono di 1:41.549.

In prima fila con il #27 partiranno Jack Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Quarto tempo e seconda fila per Albert Arenas (Gresini), Barry Baltus (Fantic Racing) e Daniel Munoz (Red Bull Ajo). Filip Salac ha chiuso settimo ed aprirà la terza fila dove troviamo anche Senna Agius (Intact GP) e Aron Canet (Fantic Racing).

Quarta fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team, il cui posto nel 2026 verrà preso dal nostro Luca Lunetta, attuale pilota SIC58 Squadra Corse Moto3) e per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP).

In quinta fila Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team).

Il vincitore di Balaton, David Alonso (Aspar) ha chiuso 16esimo, mentre non ha passato la Q1 Tony Arbolino (Pramac Racing) che partirà 24esimo.

