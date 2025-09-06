Moto2 | Gp Barcellona: Holgado in pole, Vietti è 15esimo
Prima partenza al "palo" nella classe di mezzo per il rookie del Team Aspar
Moto2 Catalunya Barcellona Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Per il rookie del Team Aspar si tratta della prima pole nella classe di mezzo, ottenuto a Montmelò di Barcellona con il crono di 1:41.549.
In prima fila con il #27 partiranno Jack Dixon su Boscoscuro del Marc VDS Racing Team e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).
Quarto tempo e seconda fila per Albert Arenas (Gresini), Barry Baltus (Fantic Racing) e Daniel Munoz (Red Bull Ajo). Filip Salac ha chiuso settimo ed aprirà la terza fila dove troviamo anche Senna Agius (Intact GP) e Aron Canet (Fantic Racing).
Quarta fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team, il cui posto nel 2026 verrà preso dal nostro Luca Lunetta, attuale pilota SIC58 Squadra Corse Moto3) e per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP).
In quinta fila Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team).
Il vincitore di Balaton, David Alonso (Aspar) ha chiuso 16esimo, mentre non ha passato la Q1 Tony Arbolino (Pramac Racing) che partirà 24esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:41.549
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.629
|+0.080
|3
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.738
|+0.189
|4
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.761
|+0.212
|5
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:41.800
|+0.251
|6
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.807
|+0.258
|7
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.837
|+0.288
|8
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.865
|+0.316
|9
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:41.871
|+0.322
|10
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:41.874
|+0.325
|11
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.024
|+0.475
|12
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:42.026
|+0.477
|13
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:42.031
|+0.482
|14
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.072
|+0.523
|15
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.210
|+0.661
|16
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:42.258
|+0.709
|17
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.342
|+0.793
|18
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.369
|+0.820
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login