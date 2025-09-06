MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race: cade Alex, vince Marc Marquez

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Sprint Race – Marc Marquez non aveva mai vinto al Montmelò di Barcellona, lo ha fatto oggi (anche se “solo” in una Sprint Race, ndr) approfittando della caduta di suo fratello Alex Marquez, scivolato mentre era in testa nel corso del nono giro.

Per l’otto volte iridato (che guadagna 12 punti su suo fratello e che potrebbe laurearsi già a Misano Campione del Mondo per la nona volta, ndr) si tratta della 14esima gara “corta” vinta della stagione su 15 disputate, ottava consecutiva.

Sul “podio” uno straordinario Fabio Quartararo, che porta la Yamaha in seconda posizione sotto alla bandiera a scacchi, a poco più di un secondo dal vincitore e il romano del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati GP 25.

Battaglia a tre per la quarta posizione per la KTM di Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder, che hanno chiuso nell’ordine dal quarto al sesto posto, mettendo le proprie RC16 davanti a due Honda, quella del Team LCR del francese Johann Zarco e quella del pesarese Luca Marini. A punti anche Ai Ogura con l’Aprilia del Trackhouse Racing.

Dietro al pilota giapponese il portoghese Miguel Oliveira su Yamaha Pramac, Raul Fernandez con la seconda RS-GP del team statunitense, l’australiano Jack Miller sulla seconda Yamaha Pramac e Joan Mir con la seconda Honda Factory.

Gara da dimenticare (ma c’era da aspettarselo viste le premesse e la disastrosa qualifica, ndr) per Pecco Bagnaia. Il tre volte iridato della Ducati ha preso 14.463s in 12 giri, chiudendo davanti a soli 4 piloti, Alex Rins su Yamaha Factory, Aleix Espargarò (tester Honda, ndr), il rientrante Maverick Vinales (KTM Tech3) e il rookie Somkiat Chantra (Honda LCR).

Caduta con forte botta al polso sinistro per Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), centrato da Fermin Aldeguer (che completa la disastrosa Sprint Race del Gresini Racing, ndr). Stessa sorte toccata al team-mate Jorge Martin (Aprilia Factory) questa volta centrato da Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team).

Sia Aldeguer che Morbidelli (che guidano la GP 24 come Alex Marquez, ndr) hanno perso l’avantreno, falciando rispettivamente Bezzecchi e Martin. Ritirato per un problema tecnico il tester Aprilia, Lorenzo Savadori.

Con questa vittoria Marc Marquez si porta a quota 467 punti, 187 in più di suo fratello Alex e 239 in più di Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi è quarto staccato di 270 punti dalla vetta.

Con questa vittoria la Ducati si porta a casa il Titolo costruttori, il settimo, festeggiato ai box della “Rossa”.

