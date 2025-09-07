MotoGP | GP Barcellona 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP Barcellona – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò a Barcellona per la diretta del Gran Premio di Barcellona, quindicesimo appuntamento della MotoGP 2025. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 14:00 per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale!

Ieri si è disputata la Sprint Race che è stata vinta da Marc Marquez, seguito da Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio.

Oggi dalla Pole Position scatterà Alex Marquez, protagonista di una caduta mentre era al comando della Sprint Race. Accanto a lui, partiranno Fabio Quartararo e Marc Marquez. Dalla seconda fila, partiranno Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Johann Zarco apre la terza fila accanto ad Ai Ogura ed Enea Bastianini. Luca Marini chiude la Top 10 con il decimo tempo. Sarà una gara in salita per Francesco Bagnaia, costretto a rimontare dalla 21esima casella in griglia.

Nella classe Moto3 vittoria di Piqueras su Rueda e Furusato

Nella classe Moto2 vittoria di Holgado su Dixon e Munoz

