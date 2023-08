MotoGP | GP Austria Sprint Race, Morbidelli: ”Il ritmo non era male”

MotoGP Sprint Race Austria Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione. Il pilota del team Yamaha, ha approfittato dell’incidente alla partenza per recuperare qualche posizione e in gara ha lottato per mantenere la Top 10 fino al traguardo. Nel frattempo nel paddock si fanno insistenti le voci di mercato su un suo passaggio in Ducati. Nulla di certo al momento ma Franky si è detto orgoglioso di essere associato alla squadra più forte in griglia.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Sprint Race GP Austria

“Penso che sia stata una buona Sprint. Ho avuto un po’ di spazio libero all’inizio a causa dell’incidente in curva 1, e questo è stato un regalo che ho preso. Il ritmo non era poi così male. Stavo recuperando il gruppo dal quinto al settimo, ma non ero abbastanza forte per recuperare completamente. Ho fatto qualche battaglia con Marc Marquez, mi sono divertito! È stata una Sprint in cui ero impegnato e dove ho potuto estrarre il massimo potenziale dal pacchetto che avevamo”