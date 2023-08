MotoGP | GP Austria Sprint Race, Pol Espargarò: ”Contento del lavoro svolto”

MotoGP Sprint Race GP Austria GASGAS KTM – Brillante prestazione di Pol Espargarò nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Il pilota spagnolo, alla sua seconda gara stagionale (è stato fermo per gran parte della stagione per l’infortunio a Portimao, ndr) ha conquistato la sesta posizione, nonostante le difficili condizioni della pista a causa del caldo e anche dello sforzo fisico.

Gara difficile per Augusto Fernandez, conclusa in diciassettesima posizione.

Dichiarazioni Pol Espargarò, Sprint Race GP Austria

“Stiamo avendo un ottimo weekend qui, e la moto reagisce bene sul Red Bull Ring. Mi piace molto guidare in Austria, e sono stato spesso veloce, quindi essere in grado di lavorare qui nella fase in cui mi trovo in questo momento è molto vantaggioso per me, perché è qui che posso recuperare con la velocità. Certo, non sono completamente tornato perché ho ancora bisogno di molto adattamento, ma mi sto avvicinando. Oggi ero vicino a Jack (Miller), avevamo una discreta posizione in griglia, quindi sapevo che oggi era il giorno giusto per fare qualcosa. Domani sarà un’altra storia, sarà difficile, quindi vediamo cosa possiamo fare, ma sono contento del lavoro che abbiamo fatto oggi”.

Dichiarazioni Augusto Fernandez, Sprint Race GP Austria

“Finora è stato un weekend difficile, perché stiamo faticando molto su questa pista. Dall’inizio della stagione, il mio punto più debole è la frenata, e il Red Bull Ring è tutto incentrato sui freni, quindi ovviamente non è facile per me. Durante la Sprint abbiamo provato diverse cose per vedere se poteva aiutarmi a migliorare in quest’area, quindi dovremo analizzare tutto stasera. Ci sono stati aspetti positivi e negativi, quindi continuiamo a lavorare in modo da poter fare una buona gara domani”