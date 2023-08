MotoGP | GP Austria Sprint Race, Miller in Top 5: “Passi avanti”

MotoGP Sprint Race GP Austria KTM Factory – Jack Miller ha conquistato la Top 5 nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decima tappa del Motomondiale 2023. Il pilota australiano, nonostante qualche difficoltà con il consumo delle gomme, è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione e punta a fare meglio nella gara di domani.

Dichiarazioni Jack Miller, Sprint Race GP Austria

“Non è stata né una brutta giornata, né una grande giornata. La moto ha funzionato abbastanza bene e abbiamo fatto alcuni passi avanti durante la notte. Siamo riusciti a passare il Q2 e poi metterci in seconda fila è stato un bonus. Ho avuto una buona partenza, ma dopo circa cinque giri stavo lottando con la guida e cercavo di recuperare nelle zone di frenata, ma questo ha spinto la pressione delle gomme. È stato difficile frenare dopo e ho avuto alcuni momenti di bloccaggio. Oggi abbiamo acquisito molte conoscenze su cosa possiamo fare per cercare di migliorare per domani. Abbiamo ottenuto alcuni punti e non vediamo l’ora di riprovarci domani”