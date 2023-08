MotoGP | GP Austria Sprint Race, Alex Marquez: ”Condizioni della pista difficili”

MotoGP Sprint Race GP Austria Gresini Racing – Alex Marquez ha concluso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in quarta posizione. Il pilota del team Gresini avrebbe voluto fare di più ma ha commesso qualche errore e il caldo non gli ha permesso di poter lottare per il podio.

Fabio Di Giannantonio ha concluso a ridosso della Top 10, in undicesima posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race GP Austria

“Oggi le condizioni in pista erano davvero difficili, con tantissimo calore. Fin dall’inizio ho capito che la pista avrebbe potuto essere complicata e ho commesso qualche errore di troppo. Avrei voluto spingere per arrivare a Martin, ma era davvero difficile e ho preferito assicurare la quarta posizione e trovare punti e dati importanti anche per domani”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race GP Austria

“Chiudere vicini alla top10 era l’obiettivo e l’abbiamo centrato. Abbiamo avuto un passo molto simile al secondo gruppo (dal quinto al decimo) e peccato essere partiti così dietro. Ho guidato bene, anche se è stato difficile gestire il discorso pressione delle gomme. Tutto sommato un sabato positivo”