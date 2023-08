MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Marini: “Contatto con Martin? Regolamento non chiaro”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Luca Marini ha corso una bella Sprint Race al Red Bull Ring, ma la sua gara è finita a otto giri dal termine quando Jorge Martin sorpassandolo lo ha toccato buttandolo a terra.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team era partito dalla sesta posizione ed era in lotta per il podio. Marini a fine gara ha criticato il regolamento che non è chiaro in situazioni come queste.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Un finale diverso da quello che speravo, abbiamo trovato un buon compromesso nelle ultime libere e siamo stati molto veloci in Q1. In Q2, con una sola gomma poi, abbiamo fatto molto bene. La P6 sulla griglia non era male e oggi lo scatto al via è stato quasi perfetto, una partenza da ripetere anche domani per potersela giocare con i più forti per un bel risultato. Il contatto poi ha rovinato tutto, mi dispiace, dal mio punto di vista, il vero problema è che il regolamento in alcuni punti non è chiaro anche a livello di penalizzazioni. Forse dovremmo tutti insieme confrontarci su questo.”