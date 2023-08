MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Quartararo: “Strike? Tutto chiaro, non ho nulla da aggiungere”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring 2023 Monster Energy Yamaha – Sprint Race sfortunata quella del Gran Premio d’Austria (decimo appuntamento della MotoGP 2023) per Fabio Quartararo.

La gara del pilota della Yamaha è stata rovinata dal contatto avuto con Jorge Martin, che lo ha centrato subito dopo la partenza facendo si che il francese finisse addosso a Maverick Vinales, a sua volta finito contro Marco Bezzecchi, in una caduta che ha visto incolpevoli protagonisti anche Johann Zarco e Miguel Oliveira.

A terra soni finiti questi ultimi tre, mentre Quartararo, Vinales e Bastianini hanno poi tirato dritto per la via di fuga vedendo subito svanire sogni di gloria. Una volta rientrato in gara il #20 della Yamaha è stato penalizzato a causa di un contatto con Lorenzo Savadori. Ecco cosa ha detto “El Diablo”.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2023

“Tutti hanno potuto vedere cosa è successo alla curva 1, quindi non ho nulla da aggiungere. Tutto quello che posso dire è che ho dato il 100% nello Sprint. Penso che il nostro ritmo fosse abbastanza buono. Sono successe molte cose durante questa Sprint, ma posso dire che in generale sono abbastanza contento di come sto guidando. Non so come non sono caduto oggi alla curva 1 nel primo giro, sono stato fortunato. Per quanto riguarda l’incidente con Savadori: Augusto Fernandez lo ha superato e io ho rilasciato un po’ il freno. Stavo guidando al limite e l’ho toccato. Devo guidare in modo aggressivo per sorpassare, quindi è una cosa che può succedere. Vediamo cosa succederà domani, ma penso che abbiamo acquisito una buona esperienza in questa Sprint. La corsa è più lunga, penso che domani il ritmo sarà un po’ più lento a causa del degrado delle gomme. Speriamo di poter fare una grande gara e avere un po’ più di fortuna.”