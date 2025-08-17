MotoGP | GP Austria Gara, Mir: “Oggi abbiamo dato il 110%””

GP Austria Red Bull Ring Castrol Honda MotoGP 2025 – Buona prestazione di Joan Mir che ha concluso il Gran Premio d’Austria in sesta posizione, ottenendo così il miglior risultato stagionale. A punti anche Luca Marini, che ha concluso in tredicesima posizione. Per il pilota italiano, questo è il decimo piazzamento a punti su dieci gare disputate.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Austria

“Penso che oggi abbiamo dato il nostro 110% e onestamente sono davvero contento. Questo è stato il nostro obiettivo realistico per tutto il fine settimana, la sesta posizione è stata la mia posizione in quasi tutte le sessioni. Dobbiamo essere contenti di questo, dopo le ultime gare è stata dura e l’ultima volta che mi sono sentito così è stato ad Aragòn perché abbiamo avuto molti momenti di sfortuna da allora. È stata una gara divertente con una bella battaglia alla fine. Ho solo cercato di rimanere costante e di raggiungere Bagnaia e Binder. Il risultato è un piccolo aumento di fiducia, davvero importante quando abbiamo un calendario come quello di quest’anno, quindi catturiamo questo e continuiamo a lavorare. Grazie a tutti i membri del team per aver lavorato alla grande tutto il fine settimana per aiutarci ad arrivare qui: un ottimo modo per tornare dalla pausa estiva”

Dichiarazioni Luca Marini, GP Austria

“Per tutto il weekend abbiamo avuto un buon ritmo e non vedevo l’ora di correre oggi perché mi aspettavo qualcosa. Abbiamo perso un po’ di tempo all’inizio e sono stato mandato largo alla prima curva e ad un certo punto ero ultimo. Da lì ho abbassato la testa e mi sono concentrato sul fare il maggior numero di sorpassi possibile. È stata una gara divertente e portiamo gli aspetti positivi in Ungheria per continuare a controllare le nostre nuove parti”

