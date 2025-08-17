MotoGP

MotoGP | GP Austria Gara, Mir: “Oggi abbiamo dato il 110%””

Marini: "Per tutto il weekend abbiamo avuto un buon ritmo"

di Jessica Cortellazzi17 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria Gara, Mir: “Oggi abbiamo dato il 110%””MotoGP | GP Austria Gara, Mir: “Oggi abbiamo dato il 110%””

GP Austria Red Bull Ring Castrol Honda MotoGP 2025 – Buona prestazione di Joan Mir che ha concluso il Gran Premio d’Austria in sesta posizione, ottenendo così il miglior risultato stagionale. A punti anche Luca Marini, che ha concluso in tredicesima posizione. Per il pilota italiano, questo è il decimo piazzamento a punti su dieci gare disputate.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Austria

“Penso che oggi abbiamo dato il nostro 110% e onestamente sono davvero contento. Questo è stato il nostro obiettivo realistico per tutto il fine settimana, la sesta posizione è stata la mia posizione in quasi tutte le sessioni. Dobbiamo essere contenti di questo, dopo le ultime gare è stata dura e l’ultima volta che mi sono sentito così è stato ad Aragòn perché abbiamo avuto molti momenti di sfortuna da allora. È stata una gara divertente con una bella battaglia alla fine. Ho solo cercato di rimanere costante e di raggiungere Bagnaia e Binder. Il risultato è un piccolo aumento di fiducia, davvero importante quando abbiamo un calendario come quello di quest’anno, quindi catturiamo questo e continuiamo a lavorare. Grazie a tutti i membri del team per aver lavorato alla grande tutto il fine settimana per aiutarci ad arrivare qui: un ottimo modo per tornare dalla pausa estiva”

Dichiarazioni Luca Marini, GP Austria

“Per tutto il weekend abbiamo avuto un buon ritmo e non vedevo l’ora di correre oggi perché mi aspettavo qualcosa. Abbiamo perso un po’ di tempo all’inizio e sono stato mandato largo alla prima curva e ad un certo punto ero ultimo. Da lì ho abbassato la testa e mi sono concentrato sul fare il maggior numero di sorpassi possibile. È stata una gara divertente e portiamo gli aspetti positivi in Ungheria per continuare a controllare le nostre nuove parti”

4.7/5 - (45 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news