MotoGP

MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo: “Siamo in difficoltà”

Il francese è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze

di Jessica Cortellazzi15 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo: “Siamo in difficoltà”MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo: “Siamo in difficoltà”

GP Austria Red Bull Ring Yamaha Factory MotoGP 2025 – Venerdì complicato per Fabio Quartararo che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio d’Austria con il quattordicesimo tempo e domani dovrà fare il massimo per passare il Q1 e assicurarsi di partire nelle prime file. Il francese è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Siamo in difficoltà, dopo la caduta non ho avuto la fiducia perfetta, non sappiamo perché facciamo così fatica. Qua sappiamo che la benzina è molto importante, tutti hanno giocato con quello, quando fanno il time-attack, hanno una potenza più grande in accelerazione. Noi facciamo fatica perché il nostro motore va più lento”

Foto: Valter Magatti

3.9/5 - (10 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news