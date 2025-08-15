MotoGP | GP Austria Day 1, Quartararo: “Siamo in difficoltà”

GP Austria Red Bull Ring Yamaha Factory MotoGP 2025 – Venerdì complicato per Fabio Quartararo che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio d’Austria con il quattordicesimo tempo e domani dovrà fare il massimo per passare il Q1 e assicurarsi di partire nelle prime file. Il francese è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Siamo in difficoltà, dopo la caduta non ho avuto la fiducia perfetta, non sappiamo perché facciamo così fatica. Qua sappiamo che la benzina è molto importante, tutti hanno giocato con quello, quando fanno il time-attack, hanno una potenza più grande in accelerazione. Noi facciamo fatica perché il nostro motore va più lento”

Foto: Valter Magatti

