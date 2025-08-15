MotoGP | GP Austria Day 1, Bezzecchi: “Qualcosa non ha funzionato”

GP Austria Red Bull Ring Aprilia Racing MotoGP 2025 – Giornata in chiaro-scuro quella di Marco Bezzecchi al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, 13esima tappa della MotoGP 2025.

Il turno mattutino aveva visto il riminese dell’Aprilia grande protagonista, terzo dietro alle Ducati ufficiali, mentre nelle pre-qualifiche, il #72 della casa veneta non è andato oltre il 18esimo tempo, a 1.352s dalla vetta occupata da Marc Marquez.

Domani dovrà quindi disputare la Q1 per cercare l’accesso alla fase finale delle qualifiche, sessione dove ci saranno anche i connazionali Enea Bastianini e Luca Marini. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Stamattina molto bene, avevo un buon feeling come ci eravamo lasciati a Brno. Oggi pomeriggio ho fatto fatica, non mi sentivo male sulla moto, ma i tempi non venivano, qualcosa non ha funzionato, ma adesso analizziamo tutto per migliorarci domani. Questa è una pista molto difficile per le staccate, quando sei in difficoltà tendi a forzare la frenata. Ho fatto degli errori ma qualcosa non ha funzionato perché non siamo riusciti ad essere neanche simili a stamattina.”

